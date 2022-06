Lotta allo spaccio, i carabinieri di Trento inseguono e arrestano un 23enne

TRENTO. I carabinieri di Trento hanno tratto in arresto un 23enne di origine tunisine per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato dai militari - informa l'arma - durante un servizio di pattuglia.

Il 23enne stava camminando in via Paludi a Trento e alla vista dei carabinieri, ha cercato di nascondersi dietro ad un autocarro parcheggiato lungo la via, quindi è rialzato riprendnedo a camminare in senso opposto a quello di provenienza. I carabinieri, insospettiti dal gesto dell’uomo, hanno quindi ispezionato il veicolo, trovando all’interno del passaruota quattro involucri di plastica, contenenti hashish per un peso complessivo di circa 50 grammi, pronti per lo spaccio, quindi si sono messi all’inseguimento del giovane, riuscendo a bloccarlo poco dopo, all’incrocio con via Noce.

Gravato da precedenti penali specifici, il giovane è stato arrestato e condotto in caserma, dove rimarrà fino a domani, in attesa di comparire dinanzi al giudice per l'udienza di convalida.