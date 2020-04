Liberazione simbolo di unità nazionale: alle 15 tutti sui balconi col tricolore. Mandateci le foto!

TRENTO. Oggi si celebra in tutta Italia la Festa della Liberazione. Questo pomeriggio (alle 15) tutti sui balconi a cantare "Bella Ciao", come chiesto dall'Anpi che ha lanciato un appello a tutta la popolazione trentina. Quest'anno la celebrazione assume un significato ancora più importante. Tra il ricordo dell'eroismo dei nostri "padri" e le dimostrazioni di coraggio di chi lotta contro il virus.

Trento, Festa della Liberazione, l'inno nazionale davanti al Santa Chiara: il saluto con la mascherina Alla celebrazione del 25 aprile forze dell'ordine e operatori sanitari. Memoria della Liberazione dal nazifascismo e tributo a chi oggi si batte contro il Coronavirus (video di Daniele Mosna / agenzia Panato)

Il tributo ai sanitari. In mattinata le forze dell'ordine e i pompieri si sono riunioti davanti all'ospedale Santa Chiara per una speciale commemorazione: inno nazionale davanti alla bandiera e sirene spiegate davanti a medici, infermieri e personale santario, con un applauso a chi lavora per le persone colpite dal Coronavirus.

Trento, il tributo a medici e infermieri: sirene spiegate di forze dell'ordine e pompieri L'evento nel giorno della Festa della Liberazione nel piazzale davanti all'ingresso del Santa Chiara (video Daniele Mosna / agenzia Panato)

Le celebrazioni? Sul web. L'emergenza sanitaria causa Coronavirus ha costretto le celebrazioni a trasferirsi dal tradizionale parco Michelin al web: dalle 14.30 alle 20 si svolgerà la diretta nazionale dei festeggiamenti sul sito www.25aprile2020.it. Stamattina le tv locali trasmetteranno i messaggi istituzionali del presidente dell'Anpi Trentino Mario Cossali, del sindaco di Trento Alessandro Andreatta, del commissario del governo Sandro Lombardi, del direttore del museo storico Giuseppe Ferrandi.

La festa per la ricorrenza del 25 aprile è cominciata ieri con una diretta web dell'evento "Primavera e musica in Resistenza" sulla pagina facebook @arcideltrentino e sui profili social delle associazioni aderenti e sul canale youtube di @deinatrentino. A condurre la diretta, fra momenti di riflessione e approfondimento e momenti musicali, è stata Cecilia Passarella di Sanbaradio.