Ville di Giovo, casa distrutta dal rogo: evacuate 6 persone

GIOVO. Furioso incendio eri sera, 19 dicembre, verso le 20 e 30 a Ville di Giovo, dove è andata a fuoco la casa della famiglia Michelon. Sei persone hanno passato la notte da parenti e amici.

Casa distrutta e altre due lambite dalle fiamme in via Lavat 6. Sul posto 50 uomini dei corpi dei vigili del fuoco di Giovo, Lisignago, Cembra, Lavis e Trento, che hanno lavorato tutta la notte per controllare l’incendio.