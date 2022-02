Un morto nello schianto fra una Panda e un'autocisterna in val di Cembra

SEGONZANO. Drammatico incidente stradale stamane a Sevignano, frazione di Segonzano, poco prima delle 7. Un uomo di 54 anni di Grumes è morto e un altro è rimasto ferito nello schianto fra una Panda e un'autocisterna lungo al Sp 71 della valle di Cembra.

La vittima era a bordo della vettura: i vigili del fuoco volontari hanno estratto il suo corpo dalle lamiere, ma non si è potuto fare nulla, purtroppo, per salvargli la vita. Lesioni lievi per il 31enne di Piné conducente del mezzo pesante.

Sul posto ambulanza, elisoccorso e carabinieri di Cavalese per i rilievi.