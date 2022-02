Segnana: “L'ospedale di Mezzolombardo rimarrà centrale”

TRENTO. Il futuro dell’ospedale San Giovanni di Mezzolombardo è stato al centro dell'incontro di oggi (1 febbraio) tra l'assessora provinciale alla salute Stefania Segnana, il sindaco di Mezzolombardo,Christian Girardi e l'assessora alle politiche sociali del Comune Sara Martinatti.

Nel corso del confronto - informa una nota - Segnana, accompagnata dal direttore facente funzione per l'integrazione socio sanitaria dell'Azienda sanitaria Gino Gobber, ha chiarito come le prospettive per l'ospedale vadano adeguate alla luce delle nuove condizioni createsi a seguito della pandemia, della riforma sanitaria provinciale e del fatto che il Pnrr prevede una revisione nella distribuzione dei servizi sanitari sul territorio, con una più ampia dislocazione.

"La struttura di Mezzolombardo - ha sottolineato Segnana - è stata centrale durante la fase acuta della pandemia e lo sarà ancora. La nostra volontà è quella di mettere in campo azioni per spostare i servizi sui territori, e la struttura rotaliana resta fondamentale in questo senso". Successivamente si terrà un nuovo incontro tra l'assessorato, i sindaci della Rotaliana e i responsabili della Comunità di valle per verificare i possibili sviluppi del presidio ospedaliero.