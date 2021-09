Mezzocorona invita ad andare “Alla scoperta del Teroldego”

MEZZOCORONA. Inaugurata venerdì 17 settembre a Palazzo Martini di Mezzocorona la 30a edizione della mostra “Alla scoperta del Teroldego”, organizzata dalla Pro Loco di Mezzocorona con il supporto di Trentino Marketing ed il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino nell'ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il consigliere regionale Lorenzo Ossana, l’assessore provinciale Giulia Zanotelli ed il sindaco di Mezzocorona Mattia Hauser, raggiunti nel corso della serata anche dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

In particolare, l’assessore Zanotelli ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione, che mette al centro uno dei vini autoctoni più identitari del territorio, sottolineando come la Giunta stia facendo un percorso molto importante in termini di valorizzazione delle produzioni agroalimentari. Una scelta sostenuta dai numeri costantemente in crescita del settore, grazie anche al

fenomeno dell’enoturismo. “Il Trentino – ha ricordato – è piccolo ma molto forte per numero di eccellenze e rigidità dei disciplinari di produzione che assicurano qualità, come dimostrano anche i recenti premi del mondo vitivinicolo. Risultati che vanno sicuramente ricondotti al grande lavoro di aziende, agricoltori, cantine, territorio e tutti gli attori del comparto”. L’assessore ha inoltre aggiunto come proprio nella giornata di ieri (venerdì 17 settembre) la Giunta abbia approvato un bando destinato alle aziende del settore che hanno sofferto in maniera forte la crisi generata dal Covid e orientato alla riqualificazione delle strutture proprio in ottica di sostegno all’enoturismo. In conclusione ha ricordato infine che a breve si aprirà anche un nuovo regolamento sul tema con il fine di rafforzare il connubio tra agricoltura e turismo, che vedrà il coinvolgimento attivo di tanti soggetti tra cui le Strade del Vino e dei Sapori del Trentino affinché tutti abbiano un ruolo definito e centrale.

Il Sindaco Mattia Hauser ha nuovamente espresso i ringraziamenti alla Pro Loco di Mezzocorona ed al suo presidente Daniele Postal, per aver raccolto l’importante eredità di Ingrid Permer e lavorato per portare avanti la tradizione e farla crescere, nonostante le difficoltà del periodo, rilanciando al contempo un invito alla Cassa Rurale per valutare la possibilità di prestare Palazzo Martini per allestire una mostra permanente sul Teroldego Rotaliano, visitabile durante tutto il corso dell’anno. In degustazione presso il wine bar gestito da sommelier

Ais, 36 etichette di Teroldego, tra versioni classiche, rosati, riserve e selezioni. Possibilità inoltre di incontrare i produttori del territorio e di degustare grappa artigianale trentina e relativi cocktail del noto bartender Leonardo Veronesi.

Ieri, sabato 18 settembre c’è stata l’opportunità di una cena organizzata con la collaborazione con lo chef Andrea Rossi di Locanda Camorz; si sono esibiti i Soul Generation XZ e la Biblioteca di Mezzocorona ha presentato la biografia romanzata dell’artista Maurizio Boscheri “Le parole non servono – Il mondo incantato di Maurizio Boscheri”, protagonista della mostra Beauty of the beasts, sviluppata in collaborazione con l’artista locale Daniele Calovi e visitabile ogni giorno.

Oggi, domenica 19 settembre, la corte sarà aperta sin dalle ore 10, con winebar; alle 10.30, in particolare, è in programma un aperitivo di Teroldego Rosato, mentre dalle 12. Alle 16.30 il noto sommelier Ais Roberto Anesi, coinvolto dai TeRoldeGO Evolution, proporrà la Masterclass “Terreni alluvionali a confronto”, mentre alle 19 l’approfondimento sarà a cura della Fondazione E. Mach – Istituto Agrario San Michele all’Adige, che proporrà l’incontro “Un autoctono di successo valorizzato da un territorio vocato”, condotto da Luciano Groff (entrambe le masterclass hanno un costo di 20 euro). Alle 17 ritorna il cocktail bar di Leonardo Veronesi e il Personal Tasting con Anag Trentino Alto Adige, mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato al Real Folk

Blues Duo. Per chi lo vorrà, inoltre, dalle 14 alle 18, si potrà partecipare alle visite guidate di Palazzo Martini, alla scoperta di pitture ad olio, affreschi, arredi, boiserie e stufe in maiolica presenti nelle sale. C.L.