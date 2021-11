«Disco orario nella piazza del paese? E poi io dove metto l'auto?»

VERLA DI GIOVO. Nelle piazze dei piccoli paesi del Trentino il parcheggio dev'essere libero per poter servire i residenti della zona oppure dev'essere a disco orario (oppure ancora a pagamento) per salvaguardare chi deve andare in centro per una commissione o per una breve visita?

Domande su cui ogni amministrazione comunale si interroga alla ricerca della miglior soluzione per i propri residenti.

Nei giorni scorsi su "Dillo al Trentino" avevamo riportato la segnalazione di Martina che poneva l'attenzione di quello che accade a Verla di Giovo (ma ne abbiamo scritto anche per Melta di Gardolo) dove trovare un posto libero nel parcheggio della piazza principale non è per niente semplice «perché di fatto sono tutti diventati parcheggi privati delle persone che abitano nella zona. E c'è addirittura chi ci mette più di una macchina per famiglia», scriveva.

La risposta arriva direttamente da uno residenti del centro, Maria Alba, che ha mandato a "Dillo al Trentino" un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook.

«Buonasera, ho letto il vostro articolo sui parcheggi di Verla di Giovo. Io sono da poco residente in questo paese e non ho la fortuna di avere un garage o posto per la macchina perciò sono costretta ad utilizzare il parcheggio in piazza», scrive.

«Se la piazza diventasse tutta a disco orario, dovrei andare ad ogni scadenza a cambiare l'orario. Ssono una pensionata e magari non mi muovo per alcuni giorni, per cui la situazione diventerebbe un po' difficile da gestire».

«Vorrei fare una domanda alla ragazza che si è lamentata: ma dove dovrei mettere la macchina?», conclude Maria Alba.

