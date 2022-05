Auto contro un cervo all’alba a Faedo, ferita una 44enne

TRENTO. Scontro tra un’auto e un cervo questa mattina (10 maggio) all’alba a Faedo, vicino all'abitato di Cadino.

La macchina guidata da una donna di 44 anni si è trovata di fronte al grosso ungulato e non ha potuto evitarlo.

E’ successo attorno alle 4.45. Violento l’impatto: i vigili del fuoco hanno utilizzato le pinze idrauliche per liberare la donna dall’auto. Subito soccorsa, è stata portata in ospedale a Cles: non è grave.

Per il cervo, purtroppo, nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Trento e la Forestale.