La trentina Libardoni sul set di "State of Consciousness"

TRENTO. L'attrice trentina Gioia Libardoni è attualmente impegnata in Puglia nelle riprese di «State of Consciousness», opera prima cinematografica del regista statunitense Marcus Stokes.

Le riprese sono iniziate il 2 novembre scorso. Libardoni, nata a Levico Terme, è attrice e produttrice esecutiva. «Il film che stiamo girando racconta una vicenda in cui incubo e realtà diventano indistinguibili per Stephen, il protagonista interpretato da Emile Hirsch, che si trova costretto a dover prendere farmaci per un disturbo psicologico che non ha», ha spiegato l'attrice. La pellicola è ambientata nel Sud degli Stati Uniti, ma per esigenze di produzione qualche giorno viene girato in Puglia. L'uscita nelle sale cinematografiche è prevista per l'inizio del prossimo anno.