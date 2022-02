La ricerca è finita tragicamente: trovata morta la cagnolina Sky

TRENTO. Nessuno si attendeva un epilogo così tragico. Era convinzione di tutti – non solo degli amici ma di chiunque abbia avuto la fortuna di trascorrere del tempo con la compagnia più affidabile che esista in natura – che alla fine i padroni avrebbero potuto riabbracciare la loro cagnolina e che le ricerche si sarebbero concluse positivamente. Invece, no.

Sky, una Staffordshire Bull Terrier di cinque anni, è stata ritrovata morta nel bosco ai piedi del Monte Penegal, fra il Trentino (Val di Non) e l’Alto Adige. A trovare la povera cagnolina è stato uno dei tantissimi volontari che in questi giorni si sono messi a disposizione impegnando molte ore delle loro giornate nelle ricerche.

A dare la notizia della triste fine di Sky è stata l’associazione Zampa Trentina sul proprio profilo Facebook: «Purtroppo Sky, la cagnolina che veniva cercata da giorni, è stata ritrovata senza vita. Per piacere evitiamo polemiche o facili giudizi e rispettiamo il dolore. Ci teniamo invece a ringraziare tutte le persone che si sono mobilitate per cercare Sky». E poi un ringraziamento particolare a chi si è preso una giornata per cercare la cagnolina e alla fine l’ha ritrovata, «purtroppo senza vita. Buon ponte Sky». La notizia è stata confermata dalla bolzanina Shari Crivellari, che si era spesa non poco nell’organizzazione delle ricerche e nel volantinaggio. Innumerevoli i messaggi di solidarietà rivolti ai padroni della cagnolina, che hanno inondato i social.

Sky si è smarrita il 26 gennaio mentre era nella zona che va dal rifugio Le Regole verso Monte Penegal. «Il cane da ricerca indica che è scesa dal canalone sotto il monte Penegal - il messaggio fatto girare durante le ricerche - se è così, e non si è lanciata nel vuoto, sta scendendo in val Isarco (Ganda, Caldaro, Nalles) quindi abbiamo bisogno di aiuto per cercarla in quella direzione (chi è della zona e conosce i sentieri, sarebbe d’aiuto)». Diverse anche le segnalazioni, una ad Appiano, il 31 gennaio, un’altra a Fondo, il 29 gennaio, e il giorno dopo a Sarnonico. I padroni avevano anche offerto una ricompensa di duemila euro per il ritrovamento.

«È una cagnolina molto buona, sicuramente sta cercando cibo e aiuto, per favore aiutateci», l’appello lanciato nella speranza di veder ricomparire, prima o poi, il musetto felice e adorante della cagnolina, magari stanca e debilitata ma sana e salva. L’altro giorno, purtroppo, la tragica conclusione.