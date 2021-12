La replica dell’Itea: «Problemi in casa? Ci siamo sempre mossi tempestivamente»

TRENTO. «Anche in questo caso ci siamo impegnati per intervenire nei tempi e nelle modalità adeguate, valutando di volta in volta la gravità e la legittimità della segnalazione ricevuta».

Inizia così la lunga replica che la presidente dell’Itea Francesca Gerosa ha voluto firmare in prima persona per replicare alla segnalazione apparsa su “Dillo al Trentino” da parte di Paola e che segnalava una serie di problemi legati al suo alloggio Itea, da interventi non eseguiti o troppo differiti nel tempo, al problema della comparsa della muffa in casa.

Ecco la risposta integrale dell’Itea, a firma della presidente Gerosa.

«In replica all’articolo del 15 dicembre 2021 pubblicato nella rubrica “Dillo al Trentino” del vostro quotidiano online, rispondiamo che anche nel caso della signora Paola ci siamo impegnati per intervenire nei tempi e nelle modalità adeguate, valutando di volta in volta la gravità e la legittimità della segnalazione ricevuta.

È vero, dal giorno in cui la signora ha ricevuto le chiavi dell’alloggio che le è stato assegnato nel 2016, ha inoltrato diverse segnalazioni, tutte registrate e per le quali, laddove le richieste risultavano legittime, ci siamo sempre mossi tempestivamente.

Andando nello specifico, per quanto riguarda, ad esempio, la richiesta di sostituzione del serramento nel locale cantina (l’ultima risale al mese di novembre 2021), perché sprovvisto di vetrocamera, questa è stata annullata poiché, trattandosi di un locale a piano seminterrato non coibentato né tantomeno riscaldato, è stato valutato che la sostituzione con un nuovo serramento più performante sarebbe quasi del tutto ininfluente ai fini della vivibilità degli ambienti.

È stata annullata anche la richiesta di sostituzione dei sanitari. In questo caso si è ritenuto che, anche se possono risultare non particolarmente “belli” a livello estetico, gli attuali sanitari risultano sicuramente in buone condizioni e funzionanti ai fini pratici del loro utilizzo.

Tutte le altre richieste, anche quelle meno urgenti, inoltrate dal nucleo familiare tra il 2016 e il 2019 e che hanno riguardato ad esempio la manutenzione della caldaia o del segnale tv, sono state prontamente gestite. Per la chiusura dell’ultima segnalazione riguardante la caldaia, a cui fa riferimento la signora Paola e che risale a metà agosto 2021, in effetti si è dovuto attendere qualche giorno in più, circa una decina di giorni ovvero il tempo necessario per avere a disposizione il pezzo da sostituire, ordinato dalla impresa di manutenzione poiché non disponibile in magazzino al momento della richiesta.

Arrivando poi alla questione muffa va innanzitutto fatto presente che l’edificio dove risiede la signora Paola è gestito da un amministratore esterno ed è stato recentemente munito di cappotto termico.

La prima segnalazione per problemi legati alla formazione di muffa all’interno dell’abitazione è arrivata in Itea ad inizio anno. A seguire, precisamente il 24 febbraio, è stato eseguito un sopralluogo da parte dei tecnici del Settore Gestione e Riqualificazioni Energetiche della Società, finalizzato alla verifica delle condizioni ambientali interne, alla verifica dell’eventuale presenza di patologie che possano aver condotto alla formazione di condense e muffe sulla superficie delle murature interne e all’individuazione delle eventuali potenziali cause che le hanno generate. Oltre alle informazioni ottenute durante il sopralluogo, le indagini sono state supportate anche da dati termoigrometrici raccolti e registrati da dataloggers posizionati all’interno degli ambienti dell’alloggio. Dalla valutazione dei dati registrati di temperatura e di umidità relativa dell’aria interna, si può infatti desumere quale sia il comportamento dell’utente sia nella gestione dell’impianto di riscaldamento sia nella gestione dei ricambi d’aria degli ambienti.

Nel caso specifico, le misurazioni puntuali dell’umidità superficiale delle murature hanno escluso sia problemi di risalita capillare, sia infiltrazioni d’acqua dall’esterno che eventuali perdite lungo le linee idrauliche. Dal monitoraggio si può facilmente intuire come l’azione prioritaria da mettere in atto, per prevenire la formazione della muffa, è di smaltire l’umidità eccedente rilevata nell’alloggio. Questo parametro è fortemente influenzato dalla conduzione dell’immobile, pertanto il nucleo è stato debitamente informato sull’esito delle indagini e sui possibili rimedi e abitudini da adottare per scongiurare la formazione di muffa nell’abitazione. Tra questi consigli rientrano sicuramente quello di aumentare le temperature interne dei locali, di arieggiare nel modo corretto, di non disporre i mobili o gli arredi a stretto contatto con le pareti esterne e infine di intervenire tempestivamente con una pulizia delle parti interessate dalla comparsa di muffa.

Infine, rispetto all’episodio di sgocciolamento dal soffitto verificatosi a seguito di alcuni lavori in corso per la ristrutturazione dell’alloggio soprastante, come già comunicato alla signora Paola dal tecnico di zona, una volta asciutto la ditta di zona è chiamata a intervenire per tinteggiare il soffitto e ripristinare il collegamento del lampadario. L’impianto elettrico, infatti, non necessita di alcun intervento particolare», conclude la presidente Gerosa.

