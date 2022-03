La Protezione civile trentina in Moldavia per realizzare un campo di accoglienza per i profughi ucraini

TRENTO. La Protezione civile trentina, assieme a quella altoatesina, si recherà in Moldavia a realizzare una struttura di accoglienza per i profughi ucraini. Lo hanno confermato i vertici della Provincia durante l’incontro con la stampa per fare il punto sull’emergenza dell’esodo provocato dallo scoppio della guerra.

«La Commissione Europea ha chiesto la disponibilità ai Governi per la costruzione di campi profughi nelle zone di confine con l’Ucraina, in particolare in Moldavia», ha spiegato il capo della Protezione civile trentina Raffaele De Col. «Si tratta di intervenire già nel corso della settimana, dunque dovremo organizzare la macchina per andare in Moldavia a fare il nostro», ha sottolineato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

Un’altra Regione, il Friuli Venezia Giulia, sarà impegnata con la propria Protezione civile nella medesima operazione ma in Repubblica Ceca.

Il centro di accoglienza ospiterà circa 500 persone. Nelle prossime ore verranno concordate le modalità direttamente dal Trentino assieme alle amministrazioni locali moldave.