La professoressa Floriana Tagliapietra trovata morta in casa dopo quasi un mese

TRENTO. Ha formato generazioni di trentini come docente al Prati ed è stata molto impegno nell'associazionismo cattolico nonché nella collaborazione con Vita Trentina e la diocesi. La professoressa Floriana Tagliapietra è morta a 80 anni. È stata trovata in casa dai carabinieri, richiamati in via San Bartolameo dai vicini di casa, giovedì. Una morte, quella della professoressa, che risalirebbe a diversi giorni fa.

Giornalista pubblicista è stata anche presidente dell'Aiart trentina. Un lutto, questo che colpisce il mondo cattolico e della cultura trentino come ricorda la diocesi. Di origini genovesi ma fin da piccola cresciuta in Trentino, aveva frequentato il liceo Giovanni Prati del quale, dopo l’università, era diventata docente.

Negli anni Ottanta fu consigliera comunale e provinciale nelle fila della Democrazia Cristiana, impegnandosi poi come presidente dell’Aiart, l’associazione degli spettatori diffusa a livello nazionale, collaborando anche con l’ufficio comunicazioni sociali della diocesi e con il settimanale Vita Trentina, per il quale era critica televisiva.

Di Tagliapietra generazioni di studenti del Prati, hanno apprezzato la sua vasta preparazione ma anche la sua umanità. «Il suo stile di vita cristiana, formatosi nella Fuci e condiviso per anni nel gruppo trentino dell’Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana) di cui è stata a lungo segretaria - ricorda il direttore di Vita Trentina, Diego Andreatta - è stato un esempio per tanti giovani da lei incoraggiati all’impegno sociale e pastorale. La redazione di Vita Trentina, insieme al servizio comunicazione sociale della diocesi e a al folto gruppo di ex volontari dell’Aiart, piangono una collaboratrice discreta e generosa, carismatica e sempre attenta agli altri, soprattutto ai più poveri».