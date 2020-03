La neve imbianca il Trentino fino a bassa quota

TRENTO. E' scesa fino alla collina di Trento la neve marzolina che oggi, lunedì 2 marzo, ha imbiancato il Trentino.

Interessata soprattutto la parte orientale, ma le precipitazioni hanno raggiunto in quota un po' tutta la provincia, da Campiglio a Piné, da Folgaria alla Paganella.







































Neve in Trentino: marzo inizia con i fiocchi. E a Campiglio c'è chi fa snowboard sul marciapiede Da Povo a Campiglio, da Piné a Moena: panorami bianchi e clima ovattato (foto da web e agenzia Panato)

Disagi inevitabili per la circolazione stradale (già in mattinata la neve aveva imbiancato i Passi), ma molti sul web hanno accolto la neve come una manna sia per questioni turistiche che per distrarsi dal continuo assillo del Coronavirus. Senza contare che le precipitazioni ripulendo l'aria, contribuiscono ad allontanare anche la tosse e la normale influenza stagionale.







































Trentino, la neve di marzo su strade in quota e Passi Queste le immagini della situazione dopo mezzogiorno di oggi, lunedì 2 marzo, diffuse dalle webcam di viaggareintrentino

Nella giornata di martedì Meteotrentino prevede "molto nuvoloso con precipitazioni in esaurimento dalla mattinata a partire da ovest, venti da nord in intensificazione con locale presenza di Föhn".