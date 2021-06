La mamma di Bruno Ciola: «Obbligata a rendere conto dei soldi spesi per accudire mio figlio che non c’è più»

TRENTO. Lo scorso 6 aprile Bruno Ciola – il ragazzo affetto da una grave disabilità, causata da una gravissima asfissia neonatale – si è arreso alla malattia; nemmeno un mese dopo ( il 4 maggio) il Giudice Tutelare ha intimato alla madre Franca di documentare il rendiconto 2019- 2020. La considerazione spontanea è che al di là della legittima richiesta, per questioni di opportunità si poteva soprassedere o comunicare con la mamma in una forma più umana. Ma al di là di questo è il groviglio burocratico alla base della richiesta a lasciare stupiti.

A spiegarlo è la stessa mamma Franca: «Mio figlio era invalido permanente al 100% ed al compimento della maggiore età, per legge, è stato affiancato da un amministratore di sostegno. Ora fino al 2016 dovevamo presentare un rendiconto a scalare delle spese, da quell'anno grazie ad una legge provinciale è sufficiente l’autocertificazione accompagnata dall’estratto conto e da un certificato medico».

Nell’assistenza di Bruno non c’era l’aiuto da parte di nessun istituto. «Lo abbiamo sempre tenuto a casa sacrificando di fatto le nostre vite: ci pareva giusto così». Ma c’era la necessità, per legge, di documentare come veniva spesa una cifra che a Bruno spettava di diritto: «Dover rendere conto a un Giudice Tutelare come spendi ciò che lo Stato dà per diritto a tuo figlio, parliamo di assegno di accompagnamento e al compimento dei 18 anni dell’invalidità civile, mi sembra una cosa assurda. Non parliamo di grossi patrimoni da gestire, ma di cifre molto modeste che vengono elargite ai nostri figli per aiutare la famiglia nella loro gestione e mantenimento. Molto spesso queste cifre non sono neppure sufficienti e la famiglia integra con denaro proprio».

A maggio poi arriva l’amara sorpresa: «La Cancelleria del Tribunale mi da tempo 30 giorni per presentare il rendiconto 2019/2020. Rendiconti peraltro già presentati a suo tempo e finiti chissà dove (ho le copie e ricevute di consegna) il tutto pochi giorni dopo la morte di mio figlio. Sarebbe ora che le persone che con solerzia hanno fatto delle promesse a casa mia, davanti a Bruno, ponessero fine a tutto ciò: la politica se vuole può arrivare ovunque. Per Bruno e per tutti quelli come lui».

Il protocollo di autocertificazione è stato sottoscritto anche dai Giudici Tutelari ma la documentazione che si presenta deve essere analizzata anche da un Giudice Onorario del Tribunale che può contestare l'autocertificazione. «Mi era già successo nel 2016 e dopo aver ricevuto un'ammonizione molto dura nei termini, come se mi fossi intascata i soldi di mio figlio, mi sono dovuta rivolgere ad un avvocato col quale abbiamo presentato un ricorso al Giudice Tutelare per ottenere la dichiarazione di regolarità dell’autocertificazione e chiudere il caso: soldi spesi inutilmente».

Franca è disposta ad andare fino in fondo per far valere i propri diritti, a nome delle tante famiglie che ancora lottano oltre che con la salute dei propri figli, anche con la burocrazia. Si appella alla politica: «Si ricordano di noi solo in campagna elettorale. La questione dell’autocertificazione avrebbe bisogno solo di un chiarimento univoco per essere da tutti riconosciuti e evitando questi colpi allo stomaco. Poi sarebbe opportuno riprendere anche il discorso relativo alla costituzione di un fondo di sostegno per i nostri figli dopo la nostra morte. Anche qui promesse e poi più nulla».