La denuncia: “Studente esentato dalla mascherina ma rifiutato dallo scuolabus”

TRENTO. «Mancano informazioni chiare in merito alla normativa che regola l’esenzione dall’uso della mascherina a bordo degli scuolabus per gli studenti che si avvalgono della legge "104"».

La segnalazione arriva dal presidente della Consulta provinciale genitori Maurizio Freschi, che ha avuto informazione di un episodio spiacevole avvenuto nelle scorse settimane in Trentino: uno studente con esenzione all’uso della mascherina (in possesso del certificato di esenzione, ma comunque dotato di mascherina chirurgica) è stato inizialmente lasciato “a terra” dall’autista dello scuolabus. E se questa specifica situazione si è risolta in seguito ad un confronto tra i genitori dello studente e il titolare del servizio, è indubbio però che esista una problematica di carattere generale.

La sindacalista di Cisl Scuola Monica Bolognani conferma che ci si trova di fronte ad un vuoto normativo: «Né la norma nazionale né quella provinciale danno una risposta in merito alle esenzioni dall’indossare la mascherina. È l’autista in quei casi che si assume la responsabilità di coprire un vuoto normativo».

«In merito all’accesso a scuola degli studenti che si avvalgono della legge 104 mancano informazioni chiare sugli aspetti normativi e procedurali - osserva Freschi - Mi è stato riportato l’episodio di un ragazzo, che pur essendo esonerato dall’obbligo di indossare la mascherina, ha avuto dei problemi ad accedere al pulmino scolastico, gestito da un’azienda privata convenzionata. Pur esentato dall’obbligo si accingeva a salire a bordo del mezzo di trasporto con la semplice mascherina chirurgica, ma l’autista si è opposto perché la norma prescrive la FFP2 e non prevede le esenzioni per casi particolari. Fortunatamente dopo un confronto con il responsabile della società di autonoleggio i genitori sono riusciti a concordare di tollerare la mascherina chirurgica».

È inoltre importante ricordare come ci siano anche situazioni più complesse dove far indossare anche la semplice mascherina chirurgica a persone con grave disabilità cognitiva non è affatto facile, puntualizza Freschi, che sottolinea come il diritto all’accesso all’istituto scolastico vada assicurato, anche per non sovraccaricare oltremodo famiglie già in difficoltà.

«Siamo convinti che la normativa debba accompagnare gli studenti dal mezzo di trasporto alla scuola, evitando incongruenze o vuoti normativi», insiste Bolognani. «Esistono due sistemi di trasporto scolastico, uno pubblico che fa riferimento a Trentino Trasporti e uno gestito da privati in convenzione, soprattutto per quanto riguarda gli scuolabus - indica Bolognani - La normativa sull'uso dei mezzi di trasporto, inclusi gli scuolabus, prevede l'obbligo delle mascherine FFP2 anche per gli studenti, i quali smettono però di usarle nelle scuole, poiché la normativa non lo prevede: è evidente lo scollamento tra i due regolamenti».

Anche la normativa ministeriale che dovrebbe regolare le esenzioni dalla mascherina non aiuta a fare chiarezza: «La normativa ministeriale prevede una procedura nel caso nell'aula siano presenti alunni esentati dall'uso della mascherina chirurgica. Questa casistica non è stata prevista nella regolamentazione dell'uso dei mezzi di trasporto scolastico: un altro scollamento evidente». Bolognani tratteggia uno scenario-tipo: «Nel caso in cui uno studente esentato salisse sul mezzo di trasporto l'autista probabilmente dovrebbe interpellare il controllore e in sua assenza prendere una decisione in autonomia. Crediamo che non sia corretto mettere un lavoratore nella condizione di dover scegliere se rispettare la normativa vigente o derogare da essa per non lasciare a terra un minore».