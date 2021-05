La corsa rosa attraversa il Trentino, in tanti a fare il tifo in strada: è il ritorno alla vita

TRENTO. La carovana rosa piomba sulle strade del Trentino, portandosi appresso tanta voglia di sport e divertimento e soprattutto il forte desiderio di tornare finalmente a vivere le gioie più semplici, come appunto potersi nuovamente affacciare al di là delle transenne per tifare i propri beniamini, o anche solo incitare chiunque vi sia sui pedali, senza partigianeria.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Il Giro d’Italia attraversa Trento: i corridori a Port’Aquila Oggi è il grande giorno e la carovana rosa del Giro d’Italia attraversa il Trentino, da Canazei alla Sega di Ala. Ecco l’arrivo dei corridori in città e il passaggio in Port’Aquila a tutta velocità.

















Giro d'Italia al traguardo di Sega di Ala: cicloamatori e appassionati si preparano per l'arrivo della corsa rosa Alcune immagini degli appassionati cicloamatori e semplici tifosi sul traguardo di Sega di Ala, pronti a seguire l'arrivo della tappa del Giro d'Italia: la corsa rosa diventa una festa per tutti

Il Giro d’Italia è transitato, nel pomeriggio di mercoledì 26 maggio, nelle vie di Trento per poi dirigersi a sud, verso il tremendo finale di tappa che porterà i corridori sulla salita mozzafiato e taglia gambe di Sega di Ala, dove i grandi appassionati di ciclismo si sono dati appuntamento per godersi il momento culminante forse dell'intera edizione del Giro della rinascita.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Giro d'Italia, i cicloamatori verso il traguardo di Sega di Ala L'arrivo a Sega di Ala della corsa rosa ha richiamato sul traguardo decine di appassionati da tutto il Trentino e non solo, giovani e meno giovani, famiglie, padri e figli, tutti uniti dalla passione per il ciclismo. In tanti hanno raggiunto l'arrivo in bici, pedalando sugli stessi tornanti di Moscon, Nibali e gli altri

In tanti hanno voluto assistere al passaggio della corsa nel centro cittadino e lungo tutto il tracciato trentino, riappropriandosi così di una felice consuetudine che la pandemia aveva tolto, privandoci anche della felicità più elementare, la gioia di una passione. Il Giro d'Italia è anche il ritorno alla vita.



























































A Trento arriva il Giro d'Italia: in tanti a fare il tifo per i ciclisti La corsa rosa attraversa il Trentino nella tappa forse decisiva del Giro d'Italia, con l'arrivo posto a Sega di Ala. I corridori attraversano Trento raccogliendo l'applauso dei tifosi (fotoservizio Claudio Libera)

Diciannove i ciclisti in fuga quando il Giro è transitato a Trento: tra loro, anche il noneso Gianni Moscon.





















Da Trento è partito il Giro-E, con Francesco Moser verso la Sega di Ala Salvatore Panetta con Jennifer per Apt Trento hanno dato il via alla tappa del Giro-E che raggiungerà la Sega di Ala