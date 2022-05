L’omicida di Maxim Zanella si toglie la vita in carcere

BOLZANO. Oskar Kozlowski si è suicidato in carcere dov’era detenuto per l’omicidio di Maxim Zanella. La notizia è riportata dal Tgr Rai di Bolzano.

Kozlowski si è tolto la vita inalando gas da un fornelletto ed è stato trovato in bagno dai compagni di cella. In carcere il giovane, che in passato si era interessato di satanismo, si era avvicinato alla fede cristiana.

Il giovane bagnino Maxim Zanella era morto nel suo appartamento di Brunico la notte del 27 luglio dello scorso anno, ucciso da una coltellata infertagli con violenza da Kozlowski, che riteneva suo amico. Il giovane polacco, 23 anni, reo confesso del delitto, avrebbe più volte espresso l’intenzione di suicidarsi. Ora il tragico epilogo.