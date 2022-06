L’Euregio trova casa a Trento in via Grazioli

TRENTO. Due giornate della mobilità, l'avvio di un percorso per future collaborazioni dei tre territori in campo sanitario e il piano per le ciclabili sono le principali decisioni della Giunta dell’Euregio che è tornata a riunirsi in presenza al Castello del Buonconsiglio di Trento, seguita dalla riunione dell’Assemblea dell'Euregio.

La prima giornata della mobilità cadrà sabato 25 giugno, in cui si celebra la Festa dell'Euregio dedicata ai "50 anni di ARGE-ALP", la seconda durante la Settimana europea della mobilità: i possessori dell'EuregioFamilyPass e degli abbonamenti ai trasporti pubblici possono utilizzare gratuitamente i trasporti pubblici in tutta l’Euregio.

Un'altra decisione è relativa alla possibile collaborazione in ambito sanitario all'interno dell'Euregio. Il settore della salute e delle politiche sociali rappresenta un ambito che consente di creare collaborazioni e azioni finalizzate allo studio e futura realizzazione di un modello di sanità condiviso, con una forte valorizzazione delle eccellenze dei tre territori, in grado di facilitare il rapporto con il cittadino, su tutto il territorio euroregionale anche nelle valli. Recentemente le due Province di Bolzano e di Trento hanno siglato un accordo di collaborazione che sancisce l’avvio di una importante collaborazione in materia sanitaria su alcuni ambiti di reciproco interesse. La Giunta dell'Euregio con una propria delibera ha dunque ribadito che l’attuazione di una collaborazione in ambito sanitario rappresenta un obiettivo importante per tutta la cittadinanza e ha perciò deciso di affidare al Segretariato generale il compito di approfondire con i rispettivi Dipartimenti competenti delle tre amministrazioni la possibilità di estendere anche al Tirolo, anche in maniera solamente parziale, la collaborazione oggetto dell’accordo fra le due Province autonome e, se ritenuto utile, individuare nuove aree di collaborazione.

La percentuale di intervistati che ha risposto di conoscere l'Euregio è salita all'82,4% in Tirolo (contro il 76,6% nel 2019) all'87,5% in Alto Adige (contro l'86% del 2019) e al 75,4% in Trentino (era al 70,8% nel 2019).

Al termine della riunione Giunta e Assemblea si sono trasferite a Casa Moggioli, in via Grazioli a Trento, che con l'occasione è stata ufficialmente inaugurata come sede trentina dell'Euregio con una breve cerimonia, che era stata rinviata a causa della pandemia. L'immobile è una splendida villa in stile rinascimentale di proprietà della Provincia di Trento. Costruita nel 1925 da Francesco Moggioli, fratello maggiore del grande artista trentino Umberto Moggioli, dispone all'interno di ampi saloni con finiture di grande pregio. La nuova sede - si legge nella nota della Provincia - consente di dare maggiore visibilità all'Euregio in tutte le sue declinazioni, una sorta di "vetrina" aperta sulla città e sul Trentino, comprensiva, al piano terra, di uno spazio espositivo e un locale per eventi divulgativi rivolti alle scuole e a tutti i cittadini oltre che per le riunioni dell'Assemblea dell'Euregio. Al primo piano trovano spazio gli uffici dell'Euregio e del Segretario generale e una sala riunioni per la Giunta dell'Euregio.