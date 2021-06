L'epidemia frena: solo quattro nuovi contagi in Trentino

TRENTO. L’epidemia rallenta la corsa. In Trentino settimo giorno consecutivo senza decessi per Covid e 4 nuovi contagi su 1.538 tamponi effettuati. Questi i dati più significativi dell'odierno rapporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Fra i quattro nuovi casi, due riguardano persone comprese nella fascia fra i 60 ed i 69 anni.

I tamponi molecolari effettuati sono stati 622, tutti processati dall'Azienda sanitaria, mentre i test rapidi antigenici sono stati 916. Con il ricovero di un paziente, avvenuto ieri, salgono ad 11 le persone assistite nelle strutture ospedaliere, di cui 3 in rianimazione.

Sul fronte delle vaccinazioni, stamane (24 giugno) risultavano somministrate 422.231 dosi, di cui 161.107 seconde dosi, 65.646 per gli ultra ottantenni, 82.889 nella fascia 70-79 anni e 91.121 in quella 60-69 anni, dove anche oggi si registrata un incremento significativo, rispetto al giorno precedente, con 523 nuove somministrazioni, sottolinea la Provincia.