L’elicottero precipitato a Trento sud: in un video i terribili istanti del velivolo che tocca terra e va in pezzi

TRENTO. Le immagini sono davvero impressionanti, perché mostrano lo sconquasso dell’elicottero dopo l’atterraggio di emergenza in seguito all’avaria che ne ha impedito la prosecuzione del volo. Il video pubblicato sul profilo Instagram di aviation world dell’elicottero della Provincia, precipitato venerdì 2 luglio a Trento sud, mostra gli istanti esatti in cui il velivolo ha toccato terra e ha cominciato a “contorcersi” spaventosamente, andando in pezzi. Fortunatamente le conseguenze per il pilota e il motorista non sono state gravi.

L’elicottero, adibito al trasporto merci, è precipitato mentre stava rientrando alla base, alla sede del nucleo elicotteri di Mattarello, dopo una missione. Stando a quanto raccontano alcuni testimoni, il velivolo ha cominciato a muoversi in maniera irregolare perdendo subito quota per poi finire la propria discesa in mezzo a un’aiuola in via Fersina, non lontano dal palazzetto dello sport e dalla tangenziale.

Il velivolo, un Ecureuil in dotazione ai vigili del fuoco, potrebbe aver subito un’avaria al motore nei cieli sopra Vigolo Vattaro, costringendo il pilota a una manovra d’emergenza che è stata eseguita correttamente, visto che nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi o edifici e nessuno si è fatto male ad eccezione dei due operatori a bordo del velivolo, che comunque non hanno riportato gravi ferite.