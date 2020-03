L'Austria sospende il divieto di transito ai tir nel fine settimana

BOLZANO. L'Austria sospende, fino al 3 aprile, il divieto per i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate su tutto il territorio nazionale per garantire i rifornimenti durante l'emergenza coronavirus. Lo ha comunicato la ministra alle Infrastrutture Leonore Gewessler. Il provvedimento - ha aggiunto - sarà comunicato agli autotrasportatori e avviene in accordo con Italia e Baviera, anche per evitare code ai valichi.

D'altra parte verranno introdotti dei controlli sanitari anche verso la Svizzera. Le verifiche - ha spiegato il ministro degli interni Karl Nehammer - riguarderanno anche i treni, come già avvenuto sul confine con l'Italia. Il passaggio dei frontalieri sarà consentito, come anche il transito delle merci, ha precisato. Vienna ha inoltre annunciato lo stop ai voli di linea per la Svizzera, la Spagna e la Francia.