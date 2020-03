L'appello dell'infermiera con il volto segnato dalla mascherina

GROSSETO. "Continuerò a curare e prendermi cura dei miei pazienti, perché sono fiera e innamorata del mio lavoro. Quello che chiedo a chiunque stia leggendo questo post è di non vanificare lo sforzo che stiamo facendo, di essere altruisti, di stare in casa e così proteggere chi è più fragile". Lo scrive in un post che sta facendo il giro del web Alessia Bonari, infermiera all'ospedale di Grosseto, che in un selfie mostra il volto segnato dalla mascherina dopo ore di lavoro.

"Sono stanca psicologicamente, e come me lo sono tutti i miei colleghi che da settimane si trovano nella mia stessa condizione, ma questo non ci impedirà di svolgere il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto".