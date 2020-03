Kompatscher, in arrivo un milione e mezzo di mascherine

BOLZANO. Arno Kompatscher ha illustrato i dati aggiornati relativi ai contagi da Coronavirus in Alto Adige. Sono 42 i nuovi casi registrati nella giornata di ieri su 376 tamponi effettuati. Le vittime sono salite a 35, mentre i pazienti ricoverati risultano essere 179; sono 40, invece, quelli in terapia intensiva.

Il governatore, presentatosi in conferenza stampa con la mascherina a seguito di un caso di positività all'interno dell'Ufficio di presidenza (persona con cui Kompatscher non ha avuto contatti diretti, ndr), ha dichiarato come nella giornata di domani sia in arrivo in Alto Adige un grosso ordine di mascherine e dispositivi per la sicurezza. "Grazie alla ditta Oberalp abbiamo avuto un contatto in Cina per ricevere mascherine e tute sterili per uso medico. Abbiamo ordinato un milione e 500 mila mascherine e abbiamo dato questo contatto anche alla Protezione civile italiana: a loro volta hanno ordinato 15 milioni di mascherine. Non è però così facile organizzare il trasporto del genere e fortunatamente abbiamo potuto chiedere una mano all'Austria. E' stato così creato un ponte aereo dalla Cina a Vienna, con la commessa altoatesina e parte della commessa italiana. Il volo atterrerà domani. Una parte della nostra fornitura la cederemo subito alla Protezione civile italina, vista la situazione d'emergenza, e la recupereremo tra qualche giorno quando arriverà la seconda parte del materiale".

Kompatscher ha anche spiegato come la Provincia abbia sospeso tutte le scadenze per la presentazione di domande alla pubblica amministrazione, facendo slittare i termini al 31 maggio.

L'assessore Alfreider ha invece ricordato lo slittamento dei termini di revisione dei veicoli, che passa al 31 ottobre per i mezzi la cui scadenza è fissata entro il 31 luglio, e la validità delle patenti di guida, scadute dal 1 febbraio, fino al 31 agosto. Importanti anche le modifiche apportate agli orari dei trasporti pubblici, consultabili al sito https://www.sii.bz.it/