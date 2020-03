Köllensperger: "E' arrivato. Il virus ha beccato anche me"

BOLZANO. "E' arrivato: il virus ha beccato anche me". Riprende le parole di Nicola Zingaretti nell'annunciare la sua positività al Coronavirus, Paul Köllensperger, consigliere provinciale altoatesino dell’omonimo Team.

Anche lui ha scelto Facebook per comunicare la notizia. "Sto benissimo e sono ottimista", spiega. "L'unica cosa che mi spaventa è stare 14 giorni in quarantena. L'Azienda sanitaria è informata e ora contatterà le persone con cui sono stato in contatto. Mando un abbraccio a tutti quelli che come me stanno lottando contro questa malattia".