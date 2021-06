Incidente di Frassilongo, Giancarlo Ruscitti portato al Santa Chiara

TRENTO. Non sono gravi, fortunatamente, le condizioni di Giancarlo Ruscitti, il direttore del dipartimento salute e politiche sociali della Provincia, rimasto coinvolto nel pomeriggio di sabato 12 giugno in un incidente automobilistico, sulla strada provinciale di Frassilongo.

Il capo della task force provinciale contro il Covid è stato portato in elicottero al Santa Chiara dove sono in corso gli accertamenti del caso sulle sue condizioni, che comunque, come detto, pare non siano gravi. Illeso, invece, l’altro automobilista coinvolto nell’incidente.

Sul posto, per i soccorsi e la gestione del traffico, anche i carabinieri e i vigili del fuoco.