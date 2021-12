Inchiesta mascherine dalla Cina, a Bolzano i Nas in Provincia e all'Azienda sanitaria

BOLZANO. La procura di Bolzano ha delegato il NAS Carabinieri di Trento per l’esecuzione di alcune perquisizioni locali ed informatiche – attualmente in corso – relative alla vicenda dell’importazione dalla Cina di mascherine per combattere il Covid rivelatesi inefficienti.

I dispositivi erano destinati a diversi clienti istituzionali (Azienda Sanitaria di Bolzano, croce Rossa Austriaca e Protezione Civile italiana).

Le operazioni – precisano i carabinieri – sono finalizzate alla ricostruzione dei rapporti commerciali tra le pubbliche amministrazioni e la ditta Ober Alp S.p.a..