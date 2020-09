TRENTO. Un incendio si è sviluppato stamani, attorno alle 5.30, nel piazzale esterno della Sovecar di Gardolo.

Interessati un'auto, un furgone, un piccolo escavatore e una piattaforma mobile. I mezzi sono andati distrutti.

In azione i vigili del fuoco. Non sono segnalati danni alle persone. Da chiarire le cause del rogo.