In Trentino vaccinazione antinfluenzale gratis ai dipendenti della Provincia

TRENTO. «Si comunica che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari offrirà a tutto il personale dipendente della Provincia autonoma di Trento la possibilità della vaccinazione antinfluenzale gratuita». Questo il testo della mail arrivata nei giorni scorsi ai dipendenti provinciali.

Ieri girava voce che la vaccinazione avrebbe riguardato solo il personale del front office, cioè che ha rapporti con il pubblico, ma il testo della mail parla di tutto il personale dipendente della Provincia. Una notizia che ha fatto sollevare più di un sopracciglio.

Infatti proprio i questo periodo chi non rientra nelle cosiddette categorie a rischio o non svolge un lavoro particolare deve pagarsi il vaccino, sempre che riesca a trovarlo, visto che al momento le dosi sono limitate e le farmacie non ne hanno.

Leggi l'articolo completo sulla nostra edicola online.