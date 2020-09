In Trentino si torna a morire di Covid: una vittima e 20 nuovi casi

TRENTO. Dopo un lungo periodo privo di decessi purtroppo oggi, 28 settembre, il rapporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari registra la scomparsa di una persona anziana ricoverata una decina di giorni fa. Il virus ha aggravato condizioni di salute già compromesse.

Sul versante delle indagini epidemiologiche oggi si registrano 20 casi positivi in più, di cui 8 sintomatici: fra loro c'è anche un minorenne.

Ci sono ancora collegamenti con i cluster noti, in particolare 2 contagi nella filiera alimentare. Da rilevare che ieri sono stati fatti 157 tamponi nel solo settore della raccolta frutta, con nessun caso positivo emerso (dall'avvio dello screening in questo ambito i positivi riscontrati finora sono 87). I pazienti che richiedono cure ospedaliere scendono a quota 11. I tamponi analizzati ieri sono stati 208, tutti all'Ospedale Santa Chiara di Trento.



Nel pomeriggio in Provincia, i rappresentanti della Giunta hanno convocato la task force per un ulteriore aggiornamento sulle strategie diagnostiche e sulla situazione Covid nelle scuole, dove finora risultano in quarantena una quindicina di classi mentre altre 6 hanno terminato il periodo di isolamento dopo che erano stati individuati casi positivi fra alunni.