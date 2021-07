In Trentino si contagiano i giovani, zero casi fra gli over 60. L’Azienda sanitaria: «La popolazione più giovane si vaccini»

TRENTO. Anche oggi il bollettino Covid-19 mostra una situazione abbastanza in linea con il trend degli ultimi giorni: zero decessi, 24 nuovi contagi, nessun nuovo ricovero in ospedale dove rimangono 2 pazienti di cui 1 in rianimazione. Intanto le vaccinazioni raggiungono quota 520.000 mentre, con i 5 nuovi di oggi, i guariti diventano 44.448.

Ieri sono stati analizzati 370 tamponi molecolari dai quali sono emersi 6 nuovi casi positivi, con la conferma di 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi ieri sono stati 1.209, che hanno individuato la positività di 18 persone. Tra i nuovi contagiati troviamo 1 piccolo di nemmeno 2 anni, 1 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni. Nessun contagio nuovo invece al di sopra dei 60 anni, nelle fasce cioè dove la copertura vaccinale è più forte: di qui il forte invito delle autorità sanitaria alla popolazione più giovane affinché si vaccini.

La campagna intanto prosegue: questa mattina le somministrazioni erano arrivate a 519.450, di cui 209.097 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 66.625 dosi, mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni i valori sono rispettivamente 87.956 e 100.873.