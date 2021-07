In Trentino grandinate e piogge intense. Coltre bianca simile a neve ad Andalo

TRENTO. Anche oggi grandinate e pioggia battente sul Trentino, in alcune zone intense, come ad Andalo dove per terra si è depositata una coltre bianca simile a neve.

Come anticipato nei giorni scorsi, l'inizio di questa settimana sarà caratterizzato da forte instabilità anche in Trentino. Lo comunica la Provincia che per il pomeriggio e la serata di oggi prevede rovesci e temporali da sparsi a diffusi, in rapido moto verso nord-est, localmente associati a forti raffiche di vento, grandinate e precipitazioni abbondanti.

Nella giornata di domani si prevedono ancora rovesci e temporali da sparsi a diffusi, più probabili nelle ore pomeridiane e serali, ma non esclusi anche al mattino. Gli indici di severità sembrano indicare però fenomeni generalmente meno intensi rispetto ai giorni precedenti. Un graduale miglioramento è previsto a partire da mercoledì: le giornate tenderanno a diventare più soleggiate, anche se rimarrà la possibilità di qualche rovescio o temporale nelle ore pomeridiane.