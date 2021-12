In Trentino 70 mila persone alla maratona vaccinale, ma solo 4 mila prime dosi

TRENTO. «Dobbiamo dire 70 mila grazie a tutti i cittadini trentini che in questi 5 giorni di maratona hanno deciso di procedere alla vaccinazione e dare fiducia al percorso dei vaccini. Una scelta di responsabilità collettiva e di generosità che ha permesso di raggiungere questo grande risultato». Con queste parole il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha commentato il successo della maratona vaccinale, che dal 4 all’8 dicembre ha coinvolto 13 hub vaccinali su tutto il territorio provinciale aprendo le proprie porte dalle ore 6 alle ore 24 per permettere a tutti i cittadini trentini, anche senza prenotazione, di procedere con la vaccinazione. «70 mila vaccinazioni – ha sottolineato Fugatti – che saranno utili per mettere in sicurezza il sistema sanitario trentino e per aiutare il sistema economico a provare a reggere una situazione che, come sappiamo, è delicata».

Un’iniziativa di successo, che non è però riuscita a coinvolgere tutti gli indecisi che hanno scelto di non farsi proteggere dal vaccino. «Ciò che è mancato – ha ribadito Fugatti - sono le cosiddette prime dosi. I numeri, seppur non definitivi, parlano 4 mila prime dosi su un parterre di 75 mila persone. Fanno riflettere soprattutto coloro che fra i 30 e i 60 anni decidono ancora di non vaccinarsi. Dobbiamo prenderne atto».



Un ringraziamento speciale il presidente della provincia autonoma di Trento – che in questi giorni ha visitato diversi punti vaccinali sul territorio, tra cui ieri mattina Cavalese e Sen Jan - lo ha rivolto alla macchina organizzativa e ai tanti professionisti e volontari che «sono ancora lì a lavorare e che hanno garantito un’organizzazione perfetta».