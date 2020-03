In otto positivi dopo il "caso" del turista tedesco con Coronavirus al Mondiale di biathlon

BOLZANO. Sono otto i casi positivi riscontrati nella zona di Monguelfo dopo che due settimane fa un tutista tedesco, che aveva soggiornato in quella zona dell'Alta Pusteria, per assistere ai Mondiali di biathlon di Anterselva, era risultato contagiato.

Nel frattempo, dodici persone sono state messe in quarantena. Otto di queste sono risultate positive al virus, non presentano comunque particolari sintomi.

Per un'altra persona, che è sempre stata in quarantena domestica in relazione a questo caso, oggi scadrà il periodo di isolamento.