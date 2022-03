In Alto Adige debuttano i sommelier delle mele

BOLZANO. Conoscevamo i sommelier dei vini, poi sono arrivati quelli del formaggio. Ora ci sono anche i primi sommelier delle mele e sono altoatesini. In 17 hanno superato il primo corso di tre mesi ideato e gestito dal Consorzio Mela Alto Adige in stretta collaborazione con l’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (Südtiroler Bauernbund).

Durante il periodo di studi i 17 partecipanti si sono occupati non solo di diversità varietale, salute e alimentazione, ma anche di analisi sensoriale, dialettica e tanto altro, come ad esempio il corretto utilizzo della mela in cucina oppure gli aspetti giuridici del frutto - ad esempio la sua origine. Un corso insomma che ha sviscerato il mondo della mela altoatesina da tutti i punti di vista, sia teorici che pratici.

La formazione infatti prevedeva ore di lezione in aula ma anche uscite al Centro di sperimentazione Laimburg, alla VOG Products, al NOI Tech Park e all’Apfelhotel Torgglerhof di Saltusio. Tutto questo ha permesso agli aspiranti sommelier delle mele di conoscere da vicino e a fondo la mela altoatesina.

Al termine del corso i partecipanti si sono sottoposti alla classica accoppiata di esami, scritto e orale. La prova scritta consisteva in 30 domande sulla mela dell’Alto Adige, e per superarla bisognava rispondere correttamente ad almeno 21 quesiti, pari al 70% del totale. L’esame orale invece consisteva in un colloquio di circa 25 minuti durante il quale i candidati dovevano rispondere – tra le altre cose – a domande sulla coltivazione delle mele, direttive per la frutticoltura integrata dell’ Agrios e sugli aspetti aromatici. Tutto questo di fronte ad una commissione esaminatrice composta da Sabine Öttl (Centro di sperimentazione Laimburg), Reinhard Dissertori (Südtiroler Bauernbund) e Christof Pichler (Camera di commercio di Bolzano). Tutte le candidate e i candidati hanno superato brillantemente gli esami, cosicché adesso in Alto Adige 17 persone si possono fregiare del titolo di sommelier delle mele. Un appellativo che comporta anche dei compiti: “Devo dire che tutti gli esaminandi hanno dimostrato di possedere non solo una conoscenza a 360 gradi della mela ma anche grandi capacità dialettiche. Sono quindi sicura che con il loro entusiasmo diventeranno degli straordinari ambasciatori della mela altoatesina”, si rallegra l’esaminatrice Sabine Öttl del Centro di sperimentazione Laimburg.

Adesso tocca ai neo sommelier delle mele trasmettere quanto imparato, formare altre persone in questo settore e diffondere ulteriormente la mela dell’Alto Adige. Ad esempio, rielaborando il menu di un ristorante dando spazio alle mele oppure organizzando degustazioni di mele focalizzate sulle diversità aromatiche. I campi d’azione dei sommelier delle mele sono tanti insomma, proprio come le varietà delle mele stesse.