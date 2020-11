In Alto Adige Bolzano e altri 10 Comuni "zona rossa": chiusi anche asili e nidi

BOLZANO. "Misure ecessarie per piegare la curva": così il governatore Arno Kompatscher ha definito i porovvedimenti contenuti nell'ordinanza che scatterà da domani, 4 novembre.

"Una raccomandazione seria. Possiamo ancora circolare, ma evitiamo contatti sociali che non sono necessari. I turisti già negli alberghi? Possono restare fino a domenica ma sono già chiuse le aree wellness. Gli alberghi non possono accogliere altri ospiti per turismo".

Cos'è un "motivo urgente": quando si deve assistere o soccorrere una persona, cosa che si può fare anche nelle ore di coprifuoco. Purtroppo abbiamo un elenco di Comuni che passano dal rischio elevato a quello molto elevato. In essi, a partire da giovedì 5 novembre, si adottano misure più restrittive che valgono però per 2 settimane e non per le 3 dell'ordinanza. Si aggiunge la didattica a distanza per tutte le scuole e la chiusura di scuole dell'infanzia e dei nidi. Chiudono anche i servizi alla persona. Si può entrare solo per motivi di lavoro, salute e urgenze". Si tratta di Vadena, Braies, Velturno, Bolzano, Villabassa, Meltina, Vipiteno, Egna, Nova Levante, Ponte Gardena e Nalles".

La riunione si era aperta con un momento di silenzio in memoria delle vittime degli attentati in Austria. "I nostri valori sono più forti di ogni attentato", aveva detto il presidente.