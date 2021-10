In Alto Adige biglietti gratis per lo stadio e autografi per chi si vaccina

BOLZANO. Dopo i wurstel e la birra analcolica alla Forst, arrivano i biglietti per lo stadio e gli autografi dei calciatori come "cadeaux" per chi aderirà alla campagna vaccinale anti-Covid in Alto Adige.

Prende il via così la partnership tra l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e la FC Südtirol per sensibilizzare la popolazione a vaccinarsi. Dal 2 novembre al 5 novembre prossimi - annuncia l’Asl – presso i centri vaccinali a Bolzano, Merano e Ora saranno distribuiti 100 biglietti omaggio per la partita casalinga contro il FeralpiSalò in programma il prossimo 21 novembre alle ore 14.30.

Inoltre, il 5 novembre, alla Nuova clinica di Bolzano, è prevista anche una sessione di autografi con la presenza di alcuni calciatori. "Sosteniamo convintamente il piano vaccinale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige poiché l'immunizzazione porta una forte luce in fondo al tunnel della pandemia. È quindi importante che il maggior numero possibile di persone venga vaccinato per ridurre sempre più il rischio di infezione da coronavirus", commenta l' FC Südtirol.

"Nessuno più di uno sportivo o di una sportiva professionista e nel pieno della carriera agonistica può essere testimonial migliore del fatto che i vaccini siano la chiave per uscire dal periodo pandemico - osserva il direttore generale dell'Asl Florian Zerzer - Infatti è solo grazie ad essi e alla scrupolosa osservanza delle regole di sicurezza se questi atleti possono continuare a praticare la loro attività con bassissimi livelli di rischio".