In Alto Adige 54 positivi e 2 ricoveri in più

BOLZANO. Due ricoveri in più rispetto alla giornata di ieri e 54 nuovi positivi. Sono questi i dati principali del bollettino Covid di oggi, 9 ottobre, in Alto Adige dove calano lepersone in quarantena.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 895 tamponi PCR e registrati 33 nuovi casi positivi. Inoltre 21 test antigenici positivi.

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 25

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 2

Pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 6

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.195 (+0)

Il bollettino dei contagi in Alto Adige: 54 nuovi casi e nessun decesso Sono 54 i nuovi casi di positività rilevati in Alto Adige nelle ultime 24 ore. 6 i pazienti in terapia intensiva, nessun decesso.

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 1.695 (ieri erano 1.723)