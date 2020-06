Imprese, a Bolzano più fatturato, in Trentino la maggior crescita di redditività

ROMA. Le società di capitali della provincia di Bolzano fatturano 37 miliardi di euro e crescono dell'8,6% rispetto al 2018, mentre in Trentino si registra un volume di affari di 31,7 miliardi (+5,7% ).

È quanto emerge dall'inchiesta realizzata, prima della pandemia, dal trimestrale «Industria Felix magazine», in collaborazione con Cerved Group Spa. L'indagine - riferisce una nota - sarà presentata in modalità «online» in occasione dell'evento «Industria Felix. Il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia che competono».

L'inchiesta è stata realizzata mediante l'analisi dei bilanci di 27.412 società di capitali, di cui 14.667 in Veneto, 6.817 in Trentino Alto Adige e 5.928 in Friuli Venezia Giulia.

Secondo quanto riportato, la redditività in Trentino è cresciuta di tre miliardi (+7,7%) rispetto ai 2,9 miliardi (+5,4%) dell'Alto Adige. In riferimento al campione analizzato, il numero di addetti e il relativo delta sono superiori nella provincia di Bolzano, 133.000 (+9,1%), rispetto a quella di Trento, 115.000 (+4,1%).