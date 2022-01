Il pendolare trentino fa la terza dose booster a Bolzano: da un mese è un vaccinato “fantasma”

TRENTO. Nel limbo dei vaccini, ma non per una questione di diffidenza verso la scienza bensì per un problema di mancanza di “dialogo telematico” tra territori.

È la storia di Sergio, un trentino che lavora in Alto Adige e che per comodità aveva scelto di fare la terza dose “booster” vicino a dove lavora.

Il risultato? A distanza di un mese dalla terza dose, l’Asl di Bolzano non è ancora riuscita a trasmettere il certificato di avvenuta vaccinazione ai colleghi di Trento e ora Sergio rischia che gli scada il Green pass della seconda dose senza che la sua terza dose sia ancora stata “digerita” dal sistema informatico.

Ma ecco cosa scrive Sergio in una mail inviata a dilloaltrentino@giornaletrentino.it per raccontare la sua vicenda.

«Buongiorno, sono residente in Trentino, ma lavoro in provincia di Bolzano per questioni di comodità, il 12 dicembre scorso ho fatto la terza dose di vaccino, nell'hub allestito alla Fiera di Bolzano.

Dopo l'iniezione, la dottoressa mi ha rivelato che avrebbe avuto grosse difficoltà a inserire i miei dati nel sistema informatico dell'azienda sanitaria trentina.

Per questo, mi ha invitato a consegnare personalmente la documentazione presso un centro vaccinale della provincia di Trento.

Cosa che ho fatto il pomeriggio successivo, al drive-through di Mattarello. Lì, ho spiegato cosa era accaduto e un'impiegata ha immediatamente "registrato" la mia vaccinazione nel sistema dell'Apss, consegnandomi anche un documento in cui si certifica la mia terza vaccinazione.

Tutto bene? No. Perché, a distanza di un mese e nonostante numerose telefonate al numero verde del governo, non ho ancora risolto. Il mio Green pass scadrà a fine gennaio e, pur vaccinato tre volte, rischio di ritrovarmi senza certificazione verde. Esiste una soluzione?», si chiede sconsolato Sergio.

