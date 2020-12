Il paese della val Passiria dove le case sono sommerse dalla neve

MOSO IN PASSIRIA. Il paese sepolto dalla neve. A Plan, ultimo lembo della Passiria, tra venerdì 4 fino a mercoledì 9 dicembre è scesa senza sosta sull'abitato e sulla sua comunità che vive a quasi 1700 metri di altezza.

Diverse le abitazioni sprofondate sotto i quasi due metri - per la precisione 185 centimetri - di neve scesa nel giro di poche ore. Di solito, una manna per la stazione sciistica, ma in questo caso una vera sciagura sopratutto per Martin Schweigl il quale nella notte ha visto una valanga staccarsi dalla montagna e travolgere la sua fattoria, con annessa macelleria, casa e appartamenti per le vacanze, per un danno stimato in quasi mezzo milione di euro.