Il governo chiude tutte le attività commerciali, tranne quelle di prima necessità

ROMA. «Questo è il momento di compiere un passo in più, quello più importante. Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle dei beni di prima necessità e delle farmacie. Chiudiamo i negozi. Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa». Lo annuncia il premier Giuseppe Conte parlando agli italiani.

«Non è necessario fare nessuna corsa per acquistare il cibo: i negozi di alimentari restano aperti», ha ricordato il premier.

Edicole e stampatori resteranno aperti. È quanto prevede, a quanto si apprende, il Dpcm che il premier Giuseppe Conte si appresta a firmare sulle nuove restrizioni in Italia. Anche i tabaccai, si apprende ancora, restano aperti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Il governo chiude le attività non necessarie: il discorso di Conte «Questo è il momento di compiere un passo in più, quello più importante. Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle dei beni di prima necessità e delle farmacie. Chiudiamo i negozi. Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa». Lo annuncia il premier Giuseppe Conte parlando agli italiani.

Conte ha anche annunciato che «restano garantiti i trasporti, così come resteranno aperte le fabbriche purché garantiscano un protocollo di sicurezza per i lavoratori. È garantito il funzionamento dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi». «Saranno garantite, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività».

«Chiudono i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione: le industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Si incentiva la regolazione di turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili».

«Per avere un riscontro effettivo» di queste misure «dovremo attendere un paio di settimane», ha aggiunto Conte.

Conte ha anche deciso di nominare un commissario straordinario per affrontare l'emergenza Coronavirus. Domenico Arcuri sarà il «nuovo commissario delegato, con ampi poteri di deroga».

Le reazioni. «Chiederò ai veneti che applichino con il massimo rigore queste nuove restrizioni. Sono cosciente che è un ulteriore sacrificio che chiediamo alla nostra comunità, ma non ci sono alternative». Lo afferma il governatore Luca Zaia, commentando le nuove misure restrittive per tutta Italia comunicate dal premier Conte.

«Dal Governo arriva una decisione rigida ma necessaria, che purtroppo Fratelli d'Italia aveva già previsto come ineluttabile per contenere l'epidemia. L'Italia sta combattendo contro un nemico subdolo che minaccia la vita dei più fragili e il futuro economico di tutti. È il momento del coraggio e dell'orgoglio nazionale. Siamo un grande popolo e supereremo anche questo momento drammatico della storia della nostra Patria.È quanto dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.