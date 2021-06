Il gattino resta intrappolato nell’auto: lo salvano i vigili urbani

BOLZANO. Qualche giorno fa era successo a San Lorenzo di Sebato: un micio rimasto intrappolato nel vano motore di un’auto e liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Oggi (29 giugno) la scena si è ripetuta in piazza Mazzini a Bolzano, dove qualcuno si è accorto che dall’interno di una macchina arrivava un miagolio.

Sul posto sono stati chiamati vigili urbani e vigili del fuoco, che in breve tempo sono riusciti a liberare un gattino, un cucciolo che si è subito raggomitolato in braccio alla vigilessa, grato per essere stato salvato.