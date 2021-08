Il gambero rosso distruttore incombe sul lago di Caldaro 

CALDARO. Meno saporito dei gamberi marini, ma comunque piuttosto gustoso. Il problema, però, è che per lui sono appetitosi proprio tutti gli altri. E scava, e cammina, e si riproduce a ritmi più che sostenuti. Il gambero rosso della Louisiana sta risalendo le fosse di Caldaro. Dove prosegue l’opera di distruzione della biodiversità.

Tra i gamberi di fiume, il nostro (che proprio nostro non è: è americano) è tra i più grossi e voraci. Ha un tasso di riproduzione elevatissimo. Diffuso nel mondo e talvolta allevato a scopi alimentari, qui non ha mercato: a meno che qualcuno non l’abbia comprato per sé probabilmente è arrivato in Italia come passeggero in occasione di una fornitura di pesci alloctoni. Presto si è diffuso in val Padana. «È infestata», dice Luigi Spagnolli. Questo gambero è un distruttore di biodiversità, è in grado di alterare la catena alimentare in più posizioni, provocando la scomparsa di diverse specie animali. Il direttore dell’Ufficio caccia e pesca cita studi scientifici: «Uno ha dimostrato che in uno stagno la presenza del gambero rosso della Louisiana si è passati da 25 specie di pesci a una dozzina e che le iniziali 40 specie di uccelli sono state dimezzate». Perché se un predatore ha nel tritone il proprio alimento privilegiato – non come il gambero rosso, che è onnivoro – e gli avannotti di tritone non ci sono più perché qualcun altro se li è mangiati, quel predatore sparisce. E poi il gambero della Louisiana scava. Scava tane profonde lungo le pareti delle fosse irrigue, con danni all’agricoltura. Che fare?





Da quattro anni l’Ufficio caccia e pesca monitora questa specie alloctona nell’ambito di un progetto annuale nel quale sono coinvolti anche tecnici esterni e che studia tutti i gamberi di fiume presenti nel territorio altoatesino, ad esempio il gambero dal segnale, l’altro gambero americano che in val Pusteria evidentemente ha trovato qualche similitudine con la sua terra natia, tra le Montagne Rocciose e la West Coast.



I primi residui del cugino sudista sono stati trovati quattro anni fa nelle fosse della Bassa Atesina, a Egna.



«La normativa – spiega Spagnolli – prevede non solo che li si possa eradicare, ma che lo si debba fare. Noi andiamo con le nasse nei corsi d’acqua e cerchiamo di raccoglierli». Ma come si fa, se una gambera depone cinquecento uova che in breve tempo diventano cinquecento gamberini? Senza contare che il pestifero ama la maratona. Se piove è in grado di percorrere centinaia di metri fuori dall’acqua, ad esempio nei meleti. Non lo fermano nemmeno le chiuse che intervallano i fossati, impraticabili per i pesci. «Due anni fa l’abbiamo trovato all’altezza di Magré e abbiamo operato una serie di rimozioni. Ciononostante ora sta risalendo le fosse di Caldaro, le diramazioni di Fossa grande e Fossa piccola: i Forestali della stazione locale, che collaborano con noi al progetto di monitoraggio, quest’anno l’hanno trovato più a monte che in passato. Al lago di Caldaro, già di suo soggetto a diversi impatti di origine antropica, non si parla del rischio di eliminazione di specie protette, bensì del rischio di cancellazione della biodiversità».



L’Adige, dove vivono animali acquatici più preziosi di quelli di Caldaro, come la trota marmorata e il temolo, specie tutelate, il gambero rosso l’ha già passato. Quelle acque impetuose non gli piacciono: ma se un giorno dovesse proliferare al punto da dover ricercare nel fiume le sue nicchie di piatta?