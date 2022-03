Il (debole) sole primaverile non dura: nel weekend neve in quota

TRENTO. Stop al tepore primaverile al Centrosud: neve e freddo sono in arrivo specialmente in montagna da domani e nel weekend.

E' la previsione di Andrea Garbinato, meteorologo de iLMeteo.it, che sottolinea come l'anticiclone attualmente sull'ovest Europa punti la Scandinavia: "con questo spostamento verso le terre vichinghe - afferma - lascerà scoperto il suo fianco meridionale".

Attraverso questo corridoio, già dalle prossime ore, rileva l'esperto, le prime deboli infiltrazioni di aria umida atlantica raggiungeranno la Sardegna e il nostro versante tirrenico con un blando peggioramento del tempo.

Le "ritrovate" perturbazioni atlantiche "colpiranno però in modo più diffuso - prosegue Garbinato - la nostra penisola solo da domani, con il ritorno di neve e freddo in montagna al Centrosud.

Durante il weekend è previsto lo spostamento di un ciclone dall'Algeria verso la Libia e la persistenza di un flusso atlantico umido da ovest: attese altre nevicate, sempre al Centrosud, con quota neve in calo fino ai 300-400 metri".



Per i giorni successivi, precisa il meteorologo, si prevede una tregua meteorologica tra domenica e lunedì mattina, mentre da martedì sono possibili abbondanti nevicate anche in pianura al Centronord.



Nel dettaglio

Giovedì 3. Al nord: cielo velato, nubi e qualche pioviggine sul Levante Ligure. Al centro: cielo spesso coperto, piovaschi su alta Toscana. Al sud: dapprima motlo nuvoloso, poi coperto.



Venerdì 4. Al nord: instabile in Emilia, neve in quota in Trentino Alto Adige. Al centro: piogge sparse e neve oltre i 600 metri. Al sud: maltempo in arrivo dal pomeriggio con piogge e deboli nevicate oltre i 1000 metri.



Sabato 5. Al nord: neve sui rilievi del Piemonte. Al centro: nevicate sull'Appennino oltre i 300-600 metri, poi migliora. Al sud: maltempo con piogge e nevicate oltre i 500 metri.



Tendenza. parziale miglioramento domenica; prossima settimana, clima più freddo e precipitazioni ancora nevose a bassa quota.

Anche Meteotrentino conferma. Oggi, giovedì, molto soleggiato con temperature massime sopra la media e annuvolamenti in serata quando non sono del tutto escluse deboli precipitazioni isolate, eventualmente nevose oltre i 900 m circa.

Venerdì mattino soleggiato, annuvolamenti dal pomeriggio con possibili deboli precipitazioni sparse, nevose inizialmente oltre i 1000 m in calo a 500 m nella notte.

Sabato nubi e deboli precipitazioni residue al primo mattino, poi schiarite alternate ad annuvolamenti.

Domenica prevalentemente soleggiato. Lunedì soleggiato con probabile vento di föhn. Martedì soleggiato.