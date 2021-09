Il Covid fa una nuova vittima in Trentino

TRENTO. Un’altra vittima interrompe purtroppo nuovamente la sequenza di giornate prive di decessi da Covid-19 in Trentino.

Si tratta di un anziano che era stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale.

Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari inoltre indica altri 17 contagi, 54 nuovi guariti, e 699.363 vaccini finora somministrati.

Scendono a 17 intanto i ricoverati in ospedale, dopo che ieri è stata registrata una nuova dimissione.

Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 17 contagi, un morto Sono 17 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. C'è anche un morto, un anziano che era stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale. I pazienti ricoverati sono 17., nessuno in rianimazione.

I 188 tamponi molecolari analizzati ieri dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara hanno individuato 10 nuovi casi positivi al molecolare confermando 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.214, dei quali solo 7 sono risultati positivi.

Ci sono 4 contagi fra i più giovani (1 tra 3-5 anni, 2 tra 6-10 anni, 1

tra 14-19 anni) ma anche 3 nelle classi più anziane (1 tra 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni).

Delle quasi 700.000 dosi finora somministrate, 320.318 riguardano i richiami. Poi ci sono 67.630 dosi agli ultra ottantenni, 91.106 dosi tra i 70-79 anni e 108.336 dosi

tra i 60-69 anni.