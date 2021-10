Il Covid fa un nuovo morto in Alto Adige: sono 1196

BOLZANO. Un nuovo morto di Covid in Alto Adige, che porta il triste conto dall’inizio della pandemia a 1196 vittime.

Nelle ultime 24 ore i laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 541 tamponi PCR e registrati 21 nuovi casi positivi. Inoltre 15 test antigenici positivi.

A livello provinciale ad oggi (10 ottobre) sono stati effettuati in totale 660.079 tamponi su 242.690 persone.

I pazienti Covid ricoverati restano stabili nei numeri: 25 nei normali reparti ospedalieri, 6 in terapia intensiva.

In Alto Adige un nuovo decesso per colpa del Covid In Alto Adige il Covid fa una nuova vittima: sale così a 1196 il numero delle persone decedute in provincia di Bolzano a causa della pandemia. Ecco i dati principali di oggi (10 ottobre) nella nostra videoscheda

Sono 1660 le persone in quarantena/isolamento domiciliare, 48 i nuovi guariti per un totale di 77.376.