Il Covid fa un'altra vittima in Alto Adige: sono 1193

BOLZANO. C’è un nuovo morto di Covid in Alto Adige, che porta il numero delle vittime a 1193 dall’inizio della pandemia.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno registrato 67 nuovi casi di contagio: effettuati 838 tamponi PCR e registrati 33 nuovi casi positivi. Inoltre 34 test antigenici positivi.

A livello provinciale ad oggi (1° ottobre) sono stati effettuati in totale 653.517 tamponi su 240.852 persone.

Cala di uno il numero dei pazienti ricoverati: due in meno in terapia intensiva (da 8 a 6), uno in più nei normali reparti ospedalieri (da 26 a 27).

Sono 1871 le persone in quarantena/isolamento domiciliare, 77 i nuovi guariti (totale 76.861).