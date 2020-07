Iceman Ötzi Peak: inglese per raggiungere tutti 

Val senales. Affondo dell’Heimatpflegeverband, la federazione per la tutela del territorio, sulla piattaforma panoramica costruita sul Grawand, in val Senales, dalla “Schnalstaler Gletscher Ag” e battezzata “Iceman Ötzi Peak”, che in italiano può essere tradotto con “Picco di Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio”. I malumori non sono di natura estetica o funzionale: affondano invece nella semiotica. Nella semantica, per essere precisi. Per voce di Claudia Plaikner e Johannes Ortner, rispettivamente presidente e membro del direttivo dell’Heimatpflegeverband, la federazione dei protezionisti spiega le proprie ragioni. «Molte delle piattaforme panoramiche altoatesine sono discutibili per quanto riguarda la loro utilità, soprattutto perché questa deliberata finzione della montagna attrezzata con ogni tipo di struttura artificiale di solito l’aspetto “scenico” lo riduce. L’esempio di Senales solleva anche una domanda. Qual è la differenza tra la vista della cima del Grawand e quella della piattaforma di nuova costruzione chiamata – naturalmente in inglese – “Iceman Ötzi Peak”?».



Segue quindi una considerazione che a partire dalla semantica arriva al marketing della montagna e al branding altoatesino. «Il nome “Grawand” – riprendono Plaikner e Ortner – significa “parete grigia”. È un nome adottato nell’uso comune e basato sull’aspetto della montagna nella sua specificità. E sarà spinto in fuorigioco da questa nuova denominazione inglese dato alla piattaforma che sovrasta la cima. I nomi delle montagne sono segni linguistici che creano identità, e come tali dovrebbero essere conservati».



La Funivie Ghiacciai Val Senales S.p.A: «Scelto l’inglese per raggiungere un maggior numero di persone».



La Funivie Ghiacciai Val Senales S.p.A. non ha ribattezzato alcuna vetta. «Abbiamo costruito una piattaforma panoramica sulla Grawandspitze, Krahwandspitze, Croda delle Cornacchie e dato a quest’ultima un nome: „Iceman Ötzi Peak 3.251 m“. Da generazioni gli ospiti provenienti dall’Alto Adige, dall’Italia e dalle regioni germanofone ma anche da Paesi lontani visitano la Val Senales godendosi piste da sci, mete escursionistiche e viste panoramiche che il ghiacciaio e la valle offrono. Le montagne e le vette in Alto Adige hanno denominazioni in lingua tedesca e dal momento dell’annessione all’Italia anche italiana, conosciute prevalentemente nell’area limitrofa. É obiettivo della Funivie Ghiacciai Val Senales S.p.A. rendere noto con termini e concetti significativi anche agli ospiti di provenienza remota le radici della nostra terra, mostrando che le gelide altitudini erano popolate già migliaia di anni fa. Ötzi a livello internazionale è noto come “Iceman Ötzi”. Dato il suo ritrovamento in Val Senales, troviamo opportuno dargli un termine nella lingua ufficiale su scala internazionale, ovvero l’inglese, dando così un'ulteriore dimostrazione di rispetto verso gli ospiti. La piattaforma panoramica è una costruzione in acciaio, adattata esteticamente all’ambiente limitrofo, in modo da integrarsi omogeneamente al quadro complessivo tuttavia concedendo una vista a 360 gradi delle vette nell’area circostante».



Le domande dell’Heimatpflege vengono bollate come provocatorie. «La verità è del tutto diversa. Il romanticismo di una volta ha dovuto farsi da parte per fare spazio alla dura realtà chiamata Covid-19. Con 50.000 concittadini purtroppo in cassa integrazione e tra breve migliaia di disoccupati, troviamo questo tipo di discussione, in una valle di per sé già molto colpita dallo spopolamento, una beffa più che un contributo ad un dibattito informato. Le montagne appartengono a tutti. Proprio per questo abbiamo creato una piattaforma panoramica con un semplice accesso, garantendo a qualunque persona, indipendentemente se scalatore esperto o meno, un’esperienza alpina indimenticabile».