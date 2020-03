I poliziotti trovano il marsupio smarrito, il proprietario deve scontare una pena e lo arrestano

BOLZANO. Un uomo italiano di 54 anni, recatosi presso la Sottosezione autostradale di Vipiteno per recuperare un marsupio smarrito in autostrada, è stato tratto in arresto domenica 1 marzo in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare.

Sabato 29 febbraio, una dipendente pattuglia aveva rinvenuto il marsupio presso l’Area di Servizio Plose ovest sulla A22 e, svolti i dovuti accertamenti, era riuscita a rintracciare il proprietario, contattato telefonicamente per il ritiro.

Sviluppate le verifiche di Polizia Giudiziaria, tuttavia, il personale ha appurato che a carico dell'uomo era pendente un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

L’uomo, che non risiede in provincia di Bolzano, si è presentato ieri (2 marzo) in Caserma per la consegna del marsupio. Gli operatori lo hanno così informato del provvedimento a suo carico e condotto presso il carcere di Bolzano.

Il soggetto, responsabile del reato di cui all’art.570 CP (violazione degli obblighi di assistenza familiare) dovrà espiare una pena di 10 mesi di reclusione e corrispondere una multa di 650 euro, come da provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna.